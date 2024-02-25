Зачем Лукашенко в седьмой раз идет в президенты. Это точно выгодно России?

Фото: president.gov.by

Александр Лукашенко

Нынешние белорусские парламентские выборы дали повод Александру Григорьевичу сделать в чем-то историческое заявление: он подтвердил свою готовность пойти на следующие президентские выборы через год. Конечно, он не даром оговорился, что за год многое может измениться. Но сам факт такого загодя продекларированного намерения говорит о многом. Во всяком случае, политологи избавляются от соблазна гадания о его возможных преемниках и о зигзагах белорусской политики.

Пять лет спустя

Помнится, после прошлых шестых в политической карьере Лукашенко президентских выборов тон главного белоруса был несколько иным. Выборы тогда привели к массовым выступлениям оппозиции с традиционными для любых цветных революций требованиями пересмотра «сфальсифицированных результатов» выборов. Набравшая 10% голосов Светлана Тихановская неожиданно для себя из домохозяек была выдвинута в лидеры прозападной оппозиции.

В тот крайне напряженный момент Лукашенко не только позировал с автоматом на плече, подобно чилийцу Сальвадору Альенде, но и выступил с рядом примирительных заявлений. В частности, он допустил, что прошедшие выборы станут последними в его карьере. Одновременно стала раскручиваться идея особого органа — Всебелорусского национального собрания, спикер которого мог бы стать чем-то вроде общенационального арбитра. Эдакого аятоллы.

Однако нынешнее заявление Александра Григорьевича отменяет все обсуждавшиеся в последнее время схемы перестройки белорусских властных структур. Пока кардинальных перемен не планируется.

Смена экспозиции

За прошедшее время действительно многое изменилось. Несмотря на усилия европейских кукловодов, из Тихановской ничего толком не получилось, как бы она ни гордилась полученной от Байдена коробкой конфет. Ее эмигрантский штаб продемонстрировал полную неэффективность и оторванность от белорусских реалий. Сами оппозиционные активисты перебрались в Литву с Польшей.

На формирование в Польше неких ударных батальонов для интервенции в Белоруссию в час Х был дан многоплановый жесткий ответ. Тут и напугавшие всех инструкторы из числа бывшего «Вагнера», передававшие опыт ведения боевых действий белорусским спецподразделениям, и авиационные российские части в Белоруссии. И главное — появление там наших баллистических носителей «Искандер-м» и ядерных боеголовок, для быстрого размещения которых пригодилась еще советская соответствующая инфраструктура. Этого Лукашенко добивался давно.

Таким образом, если не устранение, то значительное снижение уровня внешней угрозы послужили большей предсказуемости и ситуации в самой соседней республике.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Александр Лукашенко

Предпрезидентская многовекторность

Понятно, что обстоятельства этих лет послужили повороту на Восток и Белоруссии. Александр Григорьевич развил в последнее время немалую дипломатическую активность, побывав и в Китае, и в Иране, и в Эмиратах. В этом году Белоруссия оформит свое полноправное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Уже идет речь о расширении за счет братского государства и обновленной БРИКС. Иными совами, Лукашенко грамотно использовал скромный белорусский потенциал для повышения международной роли республики и усиления устойчивости ее экономики.

А уход на Восток и потеря надежд на выстраивание сколько-нибудь приемлемых отношений с коллективным Западом окончательно избавили Батьку от политического маневрирования вокруг поста президента.

Фото: Константина Завражина/kremlin.ru Александр Лукашенко и Владимир Путин

Отношения с Россией

Понятно, что Лукашенко — очень непростой партнер, четко бьющийся за свои интересы. Но это тот случай для России, когда за союз приходится платить, и немало. Без финансовых просьб разного рода не обходится ни один из многочисленных визитов Лукашенко в Россию. Однако Александр Григорьевич, несмотря на свою пресловутую многовекторность, явно остается для нас самым предпочтительным партнером. Да и область возможных маневров для него явно сократилась. Хотя в Крым, вопреки многочисленным обещаниям, он до сих пор ни ногой.

Думается, Лукашенко обсуждал с Владимиром Путиным свои политические перспективы. И это должно придать ему еще большую уверенность.

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