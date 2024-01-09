«Забыли историю»: депутат ответил назвавшей Россию врагом президенту Грузии Депутат Водолацкий: назвавшая Россию врагом президент Грузии забыла историю

Фото: pace.coe.int

Саломе Зурабишвили

Большинство жителей Грузии по-доброму относятся к России и хотят, чтобы были восстановлены все отношения с Москвой, высказался в беседе с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. Так он прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили, которая назвала РФ «вечным врагом». По мнению депутата, позволяющие подобные высказывания политики забыли историю и помощь Российской империи.

Самое главное, что большинство жителей Грузии по-доброму относятся к России и хотели бы, чтобы были восстановлены все отношения с РФ. Подобные политики, которые прошли обучение в США, в различных структурах Госдепа, их не так много, всего 10% населения, подвержены западной идеологии, где Россию считают врагом. Эти люди просто забыли историю Грузию, историю помощи Российской империи. Они потеряли связь со своей родиной и живут европейскими ценностями, которые не имеют ничего общего с грузинскими, — отметил Водолацкий.

Как подчеркнул парламентарий, в настоящее время в Грузии происходят постоянные конфликты. При этом, по словам Водолацкого, у тех, кто транслирует русофобскую политику в Тбилиси, нет максимальной поддержки.

Каждый вечер на площадь выходят то пророссийская часть общества, то те, кто против России и за Евросоюз. Эти качели ничего доброго и хорошего Грузии не приносят. Те лица, которые сегодня проповедуют русофобскую политику в Грузии, у них нет максимальной поддержки, иначе произошел бы другой Майдан. К счастью, такого нет. Лица, которые против России, их меньшинство. Они на содержании Госдепа и выполняют определенную их хозяевами установку, — высказался депутат.

По данным Национального демократического института (США) за прошлый год, 79% грузин поддерживают вступление в ЕС. В то же время, как следует из опроса Международного республиканского института США, 77% граждан страны считают Россию главной угрозой.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к любому развитию событий, если США считают РФ врагом. По словам министра, страна делает акцент на приоритетность развития отношений с мировым большинством, а не теми государствами, которые объявили Кремль противником.