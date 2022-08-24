«Забыла все клятвы»: Захарова об отказе Польши поставлять нефть в Германию Захарова: Польша забыла о солидарности с Европой, отказав поставлять нефть в Германию

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Отказ Польши поставлять нефть в Германию свидетельствует о том, что руководство страны не готово считаться со своими европейскими партнерами и играет лишь по своим правилам, заявила в эфире радио Sputnik представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Польша удачно воспользовалась моментом для удовлетворения собственных потребностей и тем самым проявила свою истинную сущность.

Это еще один аргумент в копилку, что ни о какой игре даже по собственным правилам, которые декларировались, Варшава вести не намерена. У Варшавы есть интересы, которые не имеют ничего общего со взаимоуважением, взаимовыгодными партнерскими связями с Украиной. Польшей движет желание разыграть сейчас геополитическую карту при полном забвении всех еврообещаний и клятв в евросолидарности, — подчеркнула Захарова.

По ее мнению, власти Польши преследуют цель «максимально разыграть в индивидуальном плане в том числе энергетическую карту», в то время как играть в пользу своих соседей она не намерена.

Ранее Financial Times сообщало, что Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт, что позволило бы предприятию заменить импорт российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба».

Причиной этого решения стал тот факт, что заводом владеет «Роснефть». На НПЗ изучают возможность поставок через порт Гданьска. Проблема в том, что в Варшаве недовольны наличием у «Роснефти» 54% акций завода.