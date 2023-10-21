«Забавно слышать»: сенатор о возможности ВМС Латвии перекрыть Балтику Сенатор Шендерюк-Жидков высмеял возможность флота Латвии перекрыть Балтику

Фото: Fyodor Borisov/Transport Photo Images/Global Look Press

Латвии необходимо учитывать возможности своих военно-морских сил, прежде чем угрожать России закрытием Балтийского моря, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. По его словам, флот этой страны состоит всего лишь из пяти минных тральщиков и десятка катеров, поэтому закрытие моря в этом случае невозможно.

Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из пяти минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря, — сказал Шендерюк-Жидков.

Ранее президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что российским судам могут закрыть проход по Балтийскому морю, если расследование выявит причастность Москвы к повреждению газопровода Balticconnector. Пока же, по его словам, таких дискуссий не ведется, так как для выводов необходимо дождаться результатов расследования.

Расположенный между Финляндией и Эстонией подводный газопровод Balticconnector до этого перекрыли из-за возможной утечки. Оператор зафиксировал стремительное падение давления. В компании отметили, что ситуация с обеспечением газом в Финляндии стабильная, поскольку поставки обеспечиваются через СПГ-терминал Inkoо.