За уничтожение редких грибов и растений предложили штрафовать В Госдуме предложили штрафовать за уничтожение редких грибов и растений

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, предусматривающий штрафы за уничтожение, сбор и продажу краснокнижных растений, грибов и водорослей, сообщается на сайте «Парламентской газеты». Отмечается, что в России действуют наказания за уничтожение редких растений. Однако по новому закону, слово «растения» в КоАП будет изменено на понятие «объекты растительного мира».

Цель законопроекта — создание единого подхода к обеспечению правовой защиты особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов и объектов растительного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красное книгу или охраняемых международными договорами, — сказала заместитель председателя Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Ирина Белых.

Ранее 21 декабря Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании государственной информационной системы «Национальная база генетической информации». В пояснительной записке авторы подчеркнули, что появление подобной базы поможет выявлять связи последовательности нуклеотидов в ДНК и РНК с разными функциями и свойствами организма. Закон вступит в силу с 1 сентября 2024 года.

До этого председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила, что создание единой национальной базы данных о генофондах растений, животных и микроорганизмов в России позволит понять, какие сведения об окружающем мире уже известны и каких пока не хватает. По ее словам, на основании такой базы данных ученые выработают стратегию генетических исследований.