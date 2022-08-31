За пропаганду ЛГБТ в России будут штрафовать на крупную сумму Штраф за пропаганду ЛГБТ в интернете для граждан может составить до 200 тысяч рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

На рассмотрение в правительстве России вынесен законопроект об административной ответственности за пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений», предусматривающий штраф для физлиц до 200 тысяч рублей, а для юрлиц — до 4 млн рублей, если правонарушение совершено в интернете или с привлечением СМИ. Документ разместил в своем Telegram-канале автор инициативы, депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он напомнил, что сейчас наказание предусмотрено только за аналогичную пропаганду среди детей.

Сегодня такая ответственность предусмотрена только за пропаганду ЛГБТ среди детей. Мы с коллегами по ИТ-Комитету хотим распространить ее на любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, безотносительно возраста, — написал Хинштейн.

Согласно законопроекту, пропаганда ЛГБТ среди детей гражданами будет наказываться штрафом до 200 тысяч рублей, юрлицами — до 2 млн рублей. Если нарушение совершено в интернете, то санкция для физлиц составит до 400 тысяч рублей, для организаций — до 5 млн рублей, либо возможно приостановление деятельности на 90 суток.

Для иностранцев и лиц без гражданства за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений» предусмотрен не только штраф, но также арест и административное выдворение из РФ.

Ранее стало известно, что соцсети TikTok грозит штраф до 4 млн рублей за пропаганду ЛГБТ. Рассмотрение дела в отношении площадки пройдет 4 октября. Сообщалось, что поводом послужил протокол Роскомнадзора.

Руководитель исследовательского центра «Дискурс», социолог Роман Кузнецов объяснил идею запретить пропаганду ЛГБТ стремлением выслужиться перед спикером ГД Вячеславом Володиным. Он подчеркнул, что проблему пропаганды ЛГБТ в России можно назвать искусственной, а новые поправки — это попытка отвлечь внимание от более значимых проблем.