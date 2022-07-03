«За преступления придется платить»: Слуцкий об обстрелах Белгорода и Курска Слуцкий: удары ВСУ по Белгороду и Курску не останутся без ответа

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Поврежденный дом в Белгороде

Ракетные обстрелы по Белгороду и Курску со стороны ВСУ не останутся без ответа, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. В своем Telegram-канале парламентарий отметил, что Киев заплатит за совершенные преступления по «суровой шкале наказания». По мнению Слуцкого, подобные действия украинской армии стали подтверждением необходимости проведения спецоперации РФ, которая началась 24 февраля.

За все преступления рано или поздно придется платить. <...> Уверен, удары по Белгороду и Курску не останутся без ответа. Пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь. А ответственность за страдания мирных жителей лежит не только на украинских властях, которым от крови уже не отмыться, но и на их западных покровителях, — заявил Слуцкий.

По мнению политика, подобные действия Киева стали «кровавым пиаром» для украинского президента Владимира Зеленского. Слуцкий утверждает, что ракетный обстрел Курской и Белгородской областей — не что иное, как демонстрация «мнимой боеспособности» ВСУ сопротивляться российской армии.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о четырех погибших по итогам обстрела Белгорода со стороны ВСУ минувшей ночью. Он уточнил, что ранены еще четверо, всем им оказывается посильная помощь, пока не требуется их транспортировка в Москву.