«За океаном так принято»: Песков о словах Нуланд про сюрпризы для Путина Песков: «милые сюрпризы» Нуланд напоминают реакцию Клинтон на смерть Каддафи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о «милых сюрпризах» на поле боя для президента России Владимира Путина напоминают реакцию бывшего государственного секретаря Хиллари Клинтон на смерть Муаммара Каддафи, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину. Он напомнил, что тогда Клинтон посмеялась над окровавленным лидером Ливии.

Что касается сюрпризов. Укладывать слова «милый» и «поле боя» в один ассоциативный ряд — это можно сравнить с госпожой Клинтон. Как она заливалась смехом, когда увидела окровавленного Каддафи. Видимо, там, за океаном, так принято, — сказал Песков.

Ранее представитель Кремля отмечал, что поездки Нуланд в Киев, как правило, добром не кончаются. По его словам, Вашингтон продолжает провоцировать Киев на продолжение конфликта и делает так, чтобы погибало больше украинцев.

В ходе визита на Украину Нуланд с уверенностью заявила, что Киев «добьется серьезных успехов» в конфликте в 2024 году. Она добавила, что Путина ждут «милые сюрпризы» на поле боя. Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой предположил, что речь может идти об американских снарядах GLSDB.

Муаммар Каддафи — бывший глава Ливии, правивший страной на протяжении 42 лет. В 2011 году после серии антиправительственных выступлений он был отстранен от власти. В октябре того же года Каддафи убили в окрестностях города Сирт.