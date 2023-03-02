Госдума ужесточает ответственность за дискредитацию участников СВО В Госдуме предложили сажать на семь лет за дискредитацию участников СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Бойцы на передовой

Госдума приняла во втором, основном чтении законопроект о введении уголовной ответственности за дискредитацию всех участников специальной военной операции, в том числе добровольцев, говорится в сообщении на сайте парламента. Нормы об ответственности за фейки будут распространены и на добровольческие формирования.

Эта законодательная инициатива защитит всех, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и наших граждан, — заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки ко второму чтению устанавливают, что ответственность за публичные действия по дискредитации всех участников спецоперации может составить до семи лет лишения свободы, если эти действия повлекли смерть или массовые беспорядки.

В настоящее время наказание по статье о дискредитации ВС РФ предусматривает штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, принудительные работы на срок до трех лет, арест на срок от четырех до шести месяцев либо лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала письмо основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, адресованное Володину, в котором бизнесмен предложил запретить законом публикацию негативной информации о добровольцах в зоне спецоперации, в частности бывших осужденных. По мнению предпринимателя, за критику участников СВО нужно сажать в тюрьму на срок до пяти лет.