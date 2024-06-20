Южную Корею предупредили о жестком ответе на поставки оружия ВСУ Сенатор Джабаров: Россия ответит на поставки ВСУ Южной Кореей

Фото: МО Украины

Южную Корею ждет жесткий ответ в случае поставок оружия Вооруженным силам Украины, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор подчеркнул, что заявления Сеула являются элементарным шантажом.

Это элементарный шантаж, по-другому не назовешь. И это никак не отразится на позиции РФ. Если они поставят оружие на Украину, у нас будут все основания дать более жесткий ответ. В связи с подписанием договора России и КНДР у них возникла нервная ситуация, я думаю, они успокоятся и поразмыслят о том, что мы им лично ничем не угрожаем, — пояснил сенатор.

По его словам, КНДР никогда не требовала ничего от Южной Кореи кроме гарантий безопасности развития и существования государства. Тем временем Сеул, как уточнил сенатор, постоянно угрожает Пхеньяну, пугает американскими базами, расположенными на территории государства, и всевозможными санкциями.

О конкретных ответах России на отправку оружия будем рассуждать после того, как решение будет принято. Но без ответа этот шаг в любом случае не останется, — заключил Джабаров.

Представитель МИД республики Лим Су Сок ранее заявил, что Южная Корея выразила сожаление по поводу возможного военного и технического сотрудничества РФ и КНДР. Он добавил, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.