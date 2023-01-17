Юрист оценила идею о передаче конфиската на нужды Минобороны и МЧС Юрист Ярмуш поддержала идею о передаче конфискованных товаров на нужды Минобороны и МЧС

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Идея о передаче на оборонные и гуманитарные нужды товаров легкой промышленности, конфискованных Росимуществом в рамках административных дел, является разумной, заявила «360» юрист Мария Ярмуш. Эксперт по гражданскому и международному праву напомнила, что сейчас такие товары подлежат уничтожению. При этом Ярмуш сочла беспочвенными опасения, что с принятием этих поправок конфискат может каким-то образом попасть на рынок.

Из-за каких-то преступных схем данные товары, конечно, могут оказаться опять на рынке, но ведь предлагается передавать только в Минобороны и МЧС. Думаю, что у законодателя есть уверенность, что можно будет легко отследить и проконтролировать, куда пошли эти товары и на какие цели, — сказала юрист.

Законопроект, подготовленный Минфином, предлагает «вовлекать в хозяйственный оборот» конфискат, который можно использовать по прямому назначению, в том числе как гуманитарную помощь. Необходимость таких поправок объяснили экономико-политической ситуацией в РФ.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов заявил, что действующие установки на утилизацию конфиската нерациональны.

К сожалению, у нас такая практика — всю контрабанду уничтожать. Меня это коробило всегда. У нас такое количество неимущих, даже нищих, людей, а мы какие-нибудь контрафактные куртки пускаем под нож! — заявил Михайлов.

Проект закона уже получил поддержку правительства, по данным РБК.

Ранее в России предложили изымать имущество иноагентов в доход государства. Председатель Фонда защиты национального исторического наследия Александр Карабанов, который выступил с инициативой, также заявил, что средства от реализации конфискованного имущества можно направить на поддержку семей погибших военнослужащих.