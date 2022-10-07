7 октября президент Владимир Путин празднует свое 70-летие. Как правило, глава государства проводит этот день в кругу близких. Однако в этом году свой юбилей Путин встречает в родном Санкт-Петербурге, на неформальной встрече глав стран СНГ.
Путин родился 7 октября 1952 года. Он закончил юрфак Ленинградского государственного государственного университета (ЛГУ, сейчас — СПбГУ) и до прихода в политику служил в КГБ, в советской разведке в ГДР.
В 1991 году будущий президент начал работать в мэрии Петербурга под началом Анатолия Собчака. В 1996 году он переехал в Москву и стал заместителем управделами президента. Позже он возглавлял ФСБ и Совбез, а в 1999 году стал главой правительства.
Президент Борис Ельцин, который назначил Путина председателем кабмина, вскоре ушел в отставку, поэтому врио главы государства стал Путин. Когда Ельцин покидал свой пост, он прямо в телеобращении объяснял, почему считает Путина подходящим для этой должности человеком.
Тогда Путин выиграл выборы с 71,31% голосов. С тех пор он побеждал на президентских выборах четыре раза и в общей сложности провел на этом посту 18 лет. Последние изменения в Конституции РФ позволяют ему баллотироваться на должность главы государства еще дважды: в 2024 и 2030 годах.
При Путине в России были проведены масштабные политические реформы по централизации власти. По данным социологов, россияне всегда одобряли его деятельность на своем посту. Доверие к работе Путина снижалось лишь дважды: в 2011–2012 годах, на фоне протестов против занятия им поста президента в третий раз, и в 2018 году, на фоне повышения пенсионного возраста. Оба этих провала корректировались после внешнеполитических действий: в 2014 году одобрение выросло на фоне присоединения Крыма, в 2022 году — на фоне начала специальной военной операции на Украине.
Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС
Президент России Владимир Путин с соколом во время встречи с волонтерами-орнитологами соколиного центра «Камчатка»
Фото: kremlin.ru
Церемония вступления Владимира Путина в должность президента России 7 мая 2018 года
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
18 февраля 2016 года. Президент России Владимир Путин во время встречи со сборной командой России по хоккею с мячом в резиденции Ново-Огарево
Фото: Сенцов Александр, Чумичев Александр/Фотохроника ТАСС
13 октября 1999 года. Президент России Борис Ельцин (справа) и председатель правительства РФ Владимир Путин во время встречи в загородной резиденции «Русь»
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
24 марта 2013 года. Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
21 мая 2015 года. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград в Екатерининском зале Кремля
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
30 сентября 2022. Президент РФ Владимир Путин после подписания договоров о вхождении в Российскую Федерацию Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин во время погружения на подводном аппарате «Си-эксплорер-5» в Финский залив к месту обнаружения затонувшего в 1869 году парусного винтового фрегата «Олег»
Фото: kremlin.ru
10 мая 2013 года. Президент РФ Владимир Путин после гала-матча Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд, организованного Российской любительской хоккейной лигой
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
9 мая 2019 года. Президент РФ Владимир Путин с портретом своего отца-фронтовика Владимира Спиридоновича принимает участие в шествии «Бессмертный полк»
Фото: kremlin.ru
3 января 2013 года. Президент России Владимир Путин во время посещения горнолыжного курорта «Красная Поляна» в Сочи, где глава государства пообщался с горнолыжниками и осмотрел трассы. Слева губернатор Краснодарского края Александр Ткачев
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Президент России Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу после парада, посвященного 77-й годовщине победы в Великой Отечественной войне
Фото: kremlin.ru
2 мая 2013 года. Президент РФ Владимир Путин после гала-концерта, посвященного открытию «Новой сцены» Государственного академического Мариинского театра в Санкт-Петербурге
Фото: Павел Бедняков/POOL/ТАСС
20 сентября 2022 года. Президент РФ Владимир Путин перед началом церемонии вручения верительных грамот чрезвычайными и полномочными послами 24 иностранных государств
Фото: kremlin.ru
12 апреля 2013 года. Президент РФ Владимир Путин в День космонавтики во время сеанса связи с Международной космической станцией (МКС)
Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
15 января 2020 года. Президент РФ Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Фото: Sue Ogrocki/AP/TASS
4 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия зимних Олимпийских игр в Пекине
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
24 марта 2020 года. Президент РФ Владимир Путин во время посещения больницы, предназначенной для пациентов коронавирусом, в московском посёлке Коммунарка