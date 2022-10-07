Юбилей президента: Владимиру Путину исполнилось 70 7 октября глава Российской Федерации отмечает очередной день рождения

Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

26 марта 2021 года. Президент РФ Владимир Путин проводит заседание наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей»

7 октября президент Владимир Путин празднует свое 70-летие. Как правило, глава государства проводит этот день в кругу близких. Однако в этом году свой юбилей Путин встречает в родном Санкт-Петербурге, на неформальной встрече глав стран СНГ.

Путин родился 7 октября 1952 года. Он закончил юрфак Ленинградского государственного государственного университета (ЛГУ, сейчас — СПбГУ) и до прихода в политику служил в КГБ, в советской разведке в ГДР.

В 1991 году будущий президент начал работать в мэрии Петербурга под началом Анатолия Собчака. В 1996 году он переехал в Москву и стал заместителем управделами президента. Позже он возглавлял ФСБ и Совбез, а в 1999 году стал главой правительства.

Президент Борис Ельцин, который назначил Путина председателем кабмина, вскоре ушел в отставку, поэтому врио главы государства стал Путин. Когда Ельцин покидал свой пост, он прямо в телеобращении объяснял, почему считает Путина подходящим для этой должности человеком.

Тогда Путин выиграл выборы с 71,31% голосов. С тех пор он побеждал на президентских выборах четыре раза и в общей сложности провел на этом посту 18 лет. Последние изменения в Конституции РФ позволяют ему баллотироваться на должность главы государства еще дважды: в 2024 и 2030 годах.

При Путине в России были проведены масштабные политические реформы по централизации власти. По данным социологов, россияне всегда одобряли его деятельность на своем посту. Доверие к работе Путина снижалось лишь дважды: в 2011–2012 годах, на фоне протестов против занятия им поста президента в третий раз, и в 2018 году, на фоне повышения пенсионного возраста. Оба этих провала корректировались после внешнеполитических действий: в 2014 году одобрение выросло на фоне присоединения Крыма, в 2022 году — на фоне начала специальной военной операции на Украине.