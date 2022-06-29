YouTube удалил канал КПРФ

Фото: Соцсети

Геннадий Зюганов

YouTube заблокировал канал КПРФ «Красная Линия», сообщается в его Telegram-канале. Владельцы указали, что это произошло из-за видео с главой партии Геннадием Зюгановым.

Корпорация Google удалила YouTube-канал «Красная Линия» с видеосервиса из-за видеосюжетов с председателем ЦК КПРФ Геннадием Зюгановым и патриотической политики телеканала, — говорится в сообщении.

В настоящее время при попытке просмотреть материалы «Красной Линии» на YouTube появляется уведомление, что канал заблокирован из-за нарушений правил сообщества. Конкретная причина не называется.

Ранее YouTube заблокировал канал российских пранкеров Вована и Лексуса. Блогеры предположили, что это было сделано из-за того, что Запад не выдержал «свободы слова».