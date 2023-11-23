«Являются прямой целью»: Песков о гибели Максудова в зоне СВО Песков: гибель Максудова показывает, что журналисты являются целью для ВСУ

Фото: Борис Максудов/vk.com

Борис Максудов

Гибель военного корреспондента Бориса Максудова лишний раз подчеркивает опасность этой работы, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. По его словам, журналисты «являются прямой целью» для ВСУ.

Это действительно большая трагедия. Каждый раз гибель журналиста — это трагедия и для коллектива, и для близких. Поэтому мы глубоко соболезнуем всему коллективу ВГТРК, всему корпусу военкоров, — заявил он.

Песков отметил, что никакой реакции Запада на смерть российского журналиста, очевидно, не будет. Руководство европейских стран придерживается «непонятно каких стандартов», добавил пресс-секретарь президента РФ.

О смерти Максудова утром 23 ноября сообщил журналист Владимир Соловьев. Военкор получил ранение накануне, когда украинские войска нанесли удар с помощью БПЛА по группе журналистов, которые готовили материал об обстрелах ВСУ населенных пунктов в Запорожской области.

Комментируя смерть Максудова, официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова напомнила, что Украина считает журналистов «законными целями» для ударов. Военный корреспондент Юрий Котенок в свою очередь отметил, что традицию атаковать журналистов ВСУ практикуют с 2014 года. По его словам, многие представители прессы, которые работали в прифронтовой зоне, специально не обозначали себя как журналистов, чтобы не стать мишенью для ВСУ.