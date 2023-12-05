Явлинский усомнился в массовой поддержке СВО

Фото: МО РФ

Насколько много россиян действительно поддерживают специальную военную операцию — неизвестно, заявил основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский в разговоре с РБК. При этом он уверен, что большинство граждан хотели бы прекратить боевые действия. Явлинский предложил подумать, как бы отвечали жители страны на подобные вопросы, если бы могли не бояться выражать мнение.

Насколько публикуемые сегодня в России опросы соответствуют реальности, неизвестно при таком масштабе пропаганды. У людей есть настроения, и они их так выражают. Но у меня нет сомнения в том, что абсолютное большинство людей, если их спросить: «Вы бы хотели, чтобы это все прекратилось?», сказали бы: «Да, хотим». Дальше начинаются подробности, — сказал политик.

Прекратить огонь на Украине он пообещал в случае, если станет президентом РФ. Также Явлинский собирается освободить политзаключенных и реформировать судебную систему, но условием участия в выборах он назвал 10 млн подписей, которые соберут за его кандидатуру.

Если вы хотите, чтобы был выбор, давайте соберем 10 млн подписей. <...> Я вас спрашиваю: вам надо? Я готов на все. Ради вас, ради своей страны я готов на все что угодно. Если вам это не надо, так всё, живите как хотите, — объяснил он свою позицию.

Григорий Явлинский также заявил, что предлагал свою кандидатуру на должность посредника в переговорах с Украиной. Политик отметил, что приводил аргументы за скорейшее прекращение огня в ходе «глубокого и долгого» разговора с президентом России Владимиром Путиным.