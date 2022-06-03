Явлинский улетел и обещал вернуться Шансы спасти некогда партию российской интеллигенции тают на глазах

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Григорий Явлинский

По сообщению информагентств, Григорий Явлинский транзитом отправился из Москвы в Лондон. Странно, что его отлет вообще привлек чье-то внимание, поскольку один из основателей «Яблока» и так большую часть времени проводил в британской столице, где его сыновья давно пустили корни.

Скорее, дело было даже не в самом факте эвакуации видного политика, имеющего свое место в нашей политической истории, в «свободный» мир. А в характере нынешней обстановки в стране и в мире, когда реально ответственные политики, которым, в отличие от эстрадных клоунов не пристало пугаться, теряться и не разбираться в политических перипетиях, прекрасно понимают, что значит вот так проголосовать ногами. Отречься от «немытой России». Забыть известную американскую мудрость: права моя страна или не права, но это моя страна.

Фактически такой отлет уроженца Львова может трактоваться как умывание рук. Признание окончания своей политической карьеры, нежелания в дальнейшем участвовать в похоронах собственной партии, давно растерявшей свой базовый ядерный электорат и авторитет. Сначала Явлинский, остававшийся «яблочным» гуру, несколько раз поменял лиц, ставших формально во главе «Яблока»: одно бесцветнее другого. Затем, получив в президентской гонке результат на уровне статистической погрешности, объявил, что более не будет претендовать на Кремль, чем вряд ли удивил даже своих даже самых ярых сторонников.

Впрочем, отмеченный нами вальс зиц-председателей партии не мог кого-то обмануть, поскольку для реального теневого руководства на «яблочных» ветках создавались экзотические структуры вроде совета старейшин. Но, видимо, и эта страница перевернута.

Да и здоровье для политика также один из немаловажных факторов. А как известно, очередные сердечные обострения на фоне прежних операций и так ставили продолжение активной политической деятельности Григория Алексеевича под большой вопрос. Но вряд ли в случае чего в Москве не смогли бы оказать видному политику из 90-х адекватную медицинскую помощь.

Но главная проблема «Яблока» в том, что партия со своими идеями практически стала исчезать из общенациональной повестки. Годами «яблочные» либералы бросали вызов большинству нашего социума, упорно считая Крым частью территории Украины. Собственно, последовавшие выборы разного уровня стали своеобразным плебисцитом по вопросу принадлежности Крыма. И ничтожные электоральные достижения «Яблока» были более чем красноречивы. Выходило, что вся рота, а не господин поручик шагала не в ногу. Впрочем, в очередной раз «яблочников» защитили от серьезных обвинений в подрыве территориальной целостности России.

Понятно, что теперь идти наперекор общественному тренду, когда более 80% населения поддерживают решения Владимира Путина, означает окончательную маргинализацию некогда партии российской интеллигенции. К тому же, как шутят, призыв к поражению российской армии — это ныне не тост, а вполне определенная статья в УК РФ.

А шансы, как еще недавно казалось, на то, что формализация лидерства недавнего главы ФАС Игоря Артемьева может как-то спасти партию, также ныне выглядят мизерными. На партийных руинах ныне заправляют откровенные радикалы, некоторые уже с «бейджиком» иноагентов.

Правда, соратники Явлинского заверяют, что он просто улетел в отпуск. Просто новое издание истории о запутавшихся Галкине и Урганте.