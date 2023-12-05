Явлинский рассказал, что предложил Путину по Украине Явлинский заявил, что хотел стать посредником в переговорах с Украиной

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский заявил, что предлагал свою кандидатуру на должность посредника в переговорах с Украиной. В интервью РБК политик отметил, что он приводил аргументы за скорейшее прекращение огня в ходе «глубокого и долгого» разговора с президентом России Владимиром Путиным.

Я предложил свою кандидатуру. Я был посредником в Чечне, потом на Дубровке. Я готов. Это болезненная вещь, но, если это необходимо ради того, чтобы сделать шаг в сторону прекращения огня, я готов, — подчеркнул Явлинский.

Разговор состоялся в начале ноября. Тогда Явлинский сообщал, что обсудил с президентом России Владимиром Путиным прекращение огня на Украине. Детали беседы Явлинский пообещал рассказать после выхода на пенсию, однако подчеркнул, что предстоящие выборы президента не были упомянуты ни разу за полтора часа встречи.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что Россия и Украина якобы тайно ведут мирные переговоры по линии высших военачальников. В ответ на это военный корреспондент Александр Коц сообщил, что переговоры между Россией и Украиной могут состояться только при условии капитуляции Киева. По его словам, Москва пока не достигла целей СВО, поэтому ни о каких переговорах в ближайшее время речи быть не может.