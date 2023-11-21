Явлинский предрек России неожиданный экономический рост Явлинский: экономический рост в России продолжается, хотя его никто не ожидал

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Григорий Явлинский

В этом году в России ожидается экономический рост, заявил в интервью RTVi основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский. По его словам, антироссийские санкции не сработали, поскольку Россия является большой страной со значительными ресурсами и возможностями, а также органической частью мировой экономики.

Поэтому таким образом, другим образом, с большими доходами, с меньшими доходами, с такой прибылью, с другой прибылью — все будет продолжаться и все будут работать. В этом году будет экономический рост, и сейчас он продолжается, хотя его даже никто не ожидал, — сказал Явлинский.

Он также поделился подробностями недавней встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидер «Яблока» признался, что прошел четырехдневный карантин, при котором надо было «сдавать анализы». Во время встречи они сидели за обычным столом. На вопрос о том, кто был инициатором встречи, Явлинский ответил, что это было «взаимно», при этом сказал, что у него нет ответа на вопрос, почему Путин решил встретиться с ним именно сейчас.

Лидер «Яблока» сообщил, что они с Путиным обсуждали «многое». Явлинский отказался раскрывать подробности, объяснив, что его интересует результат, а не «болтовня».

Ранее Явлинский заявил, что на встрече с Путиным обсуждал прекращение огня на Украине. О том, что политик был в Кремле, 26 октября сообщил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.