«Явка с повинной»: в Госдуме отреагировали на заявление офиса Зеленского Депутат Белик: заявление Киева о красных линиях является явкой с повинной

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Заявление офиса президента Украины Владимира Зеленского об отсутствии красных линий в украинском конфликте можно приравнять к явке с повинной, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, киевские власти официально признались, что являются международными преступниками.

По сути, офис Зеленского озвучил явку с повинной. Красных или багровых линий для Киева давным-давно не существует. Красной линией в истории стран СНГ стал Майдан в 2014 году на Украине, — обратил внимание член комитета по международным делам.

Именно в период госпереворота были отброшены в сторону международное право и договоренности, отметил депутат. Кроме того, на Украине нарушили стратегический баланс сил, констатировал Белик.

Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк объявил, что абсолютно все красные линии в украинском конфликте были стерты. По его словам, еще недавно подобное казалось немыслимым, однако сейчас это стало реальностью.

До этого президент Латвии Эдгар Ринкевич подчеркнул, что страны Североатлантического альянса не планируют бить ракетами по территории России в ответ на незначительные инциденты вроде диверсионных действий. В НАТО работают над иными методами реагирования, добавил он.