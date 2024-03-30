Яровая заявила, что США превратили Украину в полигон для опытов над людьми Яровая заявила, что США проводили опыты над пациентами больниц на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Яровая

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что эксперименты над людьми являлись частью военно-биологического проекта США и Запада на Украине. По словам парламентария, которые приводит ее пресс-служба, в подвале больницы № 7 Мариуполя обнаружили документы, доказывающие, что Украина являлась полигоном для испытаний опасных препаратов.

Украина была превращена в крупный испытательный полигон для проведения медико-биологических экспериментов в военных и коммерческих целях. Очевидно, что такие бесчеловечные эксперименты западные специалисты продолжают проводить и сейчас — в лабораториях во Львове, Киеве, Одессе и Харькове, — сказала Яровая.

По словам зампреда ГД, найденные документы свидетельствуют об организованной преступной деятельности украинских чиновников и западных корпораций. Так, парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине установила, что американские специалисты в 2019–2021 годы испытывали на пациентах психиатрической больницы № 3 в Харькове потенциально опасные несертифицированные препараты. Кроме того, эксперименты над людьми проводились в психбольнице № 1 в селе Стрелечьем Харьковской области, по данным российских законодателей.

Ранее Яровая рассказала, что солдат ВСУ «накачивают» психотропными и наркотическими препаратами. По ее словам, под воздействием этих веществ украинские военные превращаются в «машины смерти».

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.