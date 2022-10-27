Яровая сообщила о разработке нового опасного биологического оружия в США Яровая: США разрабатывают новое биологическое оружие

Фото: duma.gov.ru

Ирина Яровая

Зампред Госдумы Ирина Яровая на планерном заседании нижней палаты парламента рассказала, что в американских лабораториях разрабатывается новое биологическое оружие. По ее словам, оно станет главным военным проектом Вашингтона. Как отметила Яровая, Москва обладает данными, подтверждающими манипуляции с опасными вирусами в США, передает MK.RU. Она заявила, что в первую очередь эти изыскания «были направлены против украинцев».

В этой стране была серьезная вспышка кори, у Украины 4-е место в мире по туберкулезу. До распада СССР это заболевание считалось побежденным. Есть подтвержденные факты биотерроризма:​ в Луганской школе были найдены купюры зараженные высоковирулентным вирусом азиатского туберкулеза. Анализы крови пленных военных ВСУ показали, что они контактировали с опасными инфекционными заболеваниями, — рассказала Яровая.

Она предложила направить во все мировые парламенты обращение об укреплении расширении сотрудничества в сфере борьбы с биологическим и токсинным оружием.

В сентябре Яровая говорила, что Пентагон работает над тайными сценариями применения тактического биологического оружия массового поражения.

Она добавила, что Соединенные Штаты используют площадку ООН «для обмана и манипуляций» в собственных интересах, чтобы отвлечь внимание разговорами о ядерных угрозах.