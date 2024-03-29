Яровая предложила дополнить образовательные программы разделами о геноциде Яровая призвала признать геноцид русскоязычного населения на Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ирина Яровая

Российские образовательные программы необходимо дополнить разделами о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны, а также о геноциде русскоязычного населения на территории Донбасса и Украины, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе международной научно-практической конференции «Геноцид: вызовы современности» на базе юридического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. Участники конференции единогласно поддержали ее предложение, передает корреспондент NEWS.ru.

У меня конкретное предложение — дополнить федеральные образовательные стандарты, программы и учебники истории обязательными разделами о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны и о фактах геноцида русскоязычного населения на территории Донбасса и Украины, — заявила Яровая.

Вице-спикер подчеркнула, что преступления против русского народа в годы Второй мировой войны являлись геноцидом, и назвала атаки на Донбасс актами геноцида русскоязычного населения. Участники конференции единогласно решили включить в итоговую резолюцию положения о признании упомянутых фактов актами геноцида и дополнить федеральные образовательные стандарты, программы и учебники истории обязательными разделами о геноциде народов СССР во время Великой Отечественной войны и о фактах геноцида русскоязычного населения на территории Донбасса и Украины.

Яровая ранее сообщила, что российские депутаты готовят законопроект об ответственности за русофобию. По ее словам, инициатива будет реализована в ближайшее время.