Яровая: на Украине создавали систему биоразведки в интересах США

Ирина Яровая / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Расширяя сеть своих биолабораторий, США создают глобальную систему биоразведки, о чём свидетельствует их военно-биологическая активность на Украине, заявила сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на Украине Ирина Яровая, слова которой приводятся на сайте Госдумы. По её словам, до начала спецоперации военно-биологическая деятельность США на Украине проводилась на системной основе, а вся собираемая информация направлялась в Национальный центр медицинской разведки Минобороны США.

Мы видим, как на Украине фактически поэтапно, шаг за шагом создавалась электронная система биоразведки в интересах Пентагона и НАТО, — заявила Яровая.

Зампредседателя Госдумы также обратила внимание на увеличение числа американских лабораторий высокого и максимального уровня биобезопасности, что может свидетельствовать о поиске новых патогенов и экспериментах по управлению ими и усилению их пандемических свойств. По её словам, активная военно-биологическая деятельность США в этом направлении была приостановлена благодаря действиям России на Украине.

Документы, которые нами получены, дают основания приходить к выводам о том, что сеть биоразведки США в мире — это действительно глобальная сеть. <...> Это и создание системных — методически системных угроз и вызовов в целом для человечества, — сказала она.

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что цель лабораторий США на постсоветском пространстве — сбор биоматериалов и изучение специфики распространения вирусов. Глава государства напомнил, что РФ давно била тревогу относительно военно-биологической деятельности Соединённых Штатов в странах бывшего СССР.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сказал, что Вашингтон сознательно «затуманивает» свою военно-биологическую деятельность на Украине. По его словам, РФ готовится к официальному расследованию касаемо биолабораторий США на украинской территории.