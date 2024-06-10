«Яндекс.Такси» проверят после запрета использовать флаг России в салоне Депутат Филатова попросила проверить «Яндекс.Такси» на соблюдение закона о флаге

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Депутат Госдумы Ирина Филатова направила запрос генпрокурору РФ Игорю Краснову после того, как компания «Яндекс.Такси» запретила использовать флаг России в салоне машины как рекламу, передает РИА Новости. Она считает, что политика компании противоречит федеральному законодательству. С жалобой к депутату обратился один из водителей «Яндекс.Такси».

Четырнадцатого мая 2024 года одному из водителей, работающему в «Яндекс. Такси», поддержка агрегатора запретила использовать в салоне флаг России, аргументировав тем, что он не входит в список разрешенных предметов для демонстрации в автомобилях, — говорится в обращении Филатовой.

Она также напомнила о словах президента РФ Владимира Путина, который заявлял, что все символы России требуют уважения со стороны граждан, общественных сил и представителей власти. Он отмечал, что они отражают непрерывность развития нации и государственности.

Ранее адвокат Виктория Шабанова рассказала, что россияне имеют право не платить за поездку в такси, если водитель привез клиента на другой адрес или высадил человека на полпути. Юрист также подчеркнула, что пассажир не обязан доплачивать по просьбе шофера за дополнительные обязательства (количество вещей в багаже или проведенное время в пробке).