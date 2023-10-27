Якутских школьников лишили Хеллоуина Минобрнауки Республики Саха запретило школьникам праздновать Хеллоуин

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Минобрнауки Республики Саха (Якутия) разослало в учебные заведения распоряжение с требованием запретить празднование Хеллоуина, сообщает издание SakhaDay и публикует фотографию этого распоряжения. В документе, подписанном первым замминистра Алевтиной Аргуновой, говорится, что школы должны обучать, а также проводить патриотические и другие мероприятия, нацеленные на сохранение духовно-нравственных ценностей.

Необходимо принять меры по недопущению проведения празднования Хеллоуина в школах и иных образовательных учреждениях, — говорится в документе.

Издание пишет, что раньше подобных запретов на празднование Хеллоуина в Якутии не было. Оно подчеркивает, что, наоборот, праздник позитивно сказывался на развитии творческих способностей детей, а также сближал коллективы.

Власти Краснодарского края ранее рекомендовали местным заведениям не праздновать Хеллоуин. Администрация разослала им письмо, где указывается, что данный праздник несвойственен культурным и историческим ценностям, а 30 октября отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе ранее призвал россиян не праздновать Хеллоуин. По его словам, культ смерти, который сопровождает этот праздник, является чуждым для православной культуры.