«Ядерный зонтик»: Путин раскрыл, обращалась ли КНДР с просьбами к России Путин: КНДР ни о чем не просила Россию, поскольку имеет свой ядерный зонтик

Фото: kremlin.ru/Владимир Смирнов, ТАСС

Ким Чен Ын, Владимир Путин

Корейская Народно-Демократическая Республика никогда не просила Россию о чем-либо, рассказал президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для «России 1» и РИА Новости. Глава государства объяснил это тем, что Северная Корея имеет собственный ядерный зонтик.

Во-первых, у Корейской Народной Демократической Республики есть свой ядерный зонтик. Они нас ни о чем не просили. Это первое, — заявил Путин.

Вместе с этим российский лидер сообщил об отсутствии необходимости применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. По словам Путина, у Москвы есть принципы использования тактического ядерного оружия, которым она не изменит.

В ходе интервью президент также не исключил проведение Россией ядерных испытаний, если аналогичным образом поступят Соединенные Штаты. Путин обратил внимание, что США развивают ядерные силы, однако это не значит, что они готовы уже завтра развязать ядерную войну.

При этом глава государства уверен, что с военно-технической точки зрения Россия уже готова к такому сценарию. Путин также заявил, что отечественная ядерная триада является более современной, чем триады других стран.