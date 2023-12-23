«Яблоко» отказалось выдвигать кандидата на президентские выборы Явлинский: «Яблоко» не будет выдвигать кандидата на выборы президента

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Яблоко» не будет никого выдвигать на выборы президента России в марте 2024 года, заявил сооснователь партии Григорий Явлинский во время эфира YouTube-канала «Живой гвоздь». Политик уточнил, что сам также не будет баллотироваться.

Выдвижение кандидатов от партий возможно до 1 января 2024 года, а самовыдвижение — до 27 декабря 2023-го. Журналист Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) спросил у политика, действительно ли «Яблоко» не будет выдвигать кандидата.

Скорее всего, да, — ответил он.

Явлинский уточнил, что цели участвовать в выборах партия не видит. По его словам, они не будут причастны к «этой игре». Кроме того, политик не смог ответить на вопрос о возможном выдвижении журналистки и экс-депутата гордумы Екатерины Дунцовой от «Яблока». Перед этим он отметил, что «не имел о ней понятия».

Ранее стало известно, что ЦИК отказала в регистрации инициативной группы Екатерины Дунцовой на выборах президента. Решение озвучила глава ведомства Элла Памфилова.

Накануне журналистка сообщала, что заседание перенесли на день и в случае отказа она не успеет пересобрать группу избирателей. Тогда же «Верстка» (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) предупреждала, что ЦИК может не зарегистрировать инициативную группу — вероятнее всего, найдя формальные нарушения. После этого журналистка выразила желание баллотироваться от партии «Яблоко».