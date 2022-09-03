«Я уже старый»: Кадыров собрался в «бессрочный отпуск» Кадыров: считаю, что заслужил бессрочный и длинный отпуск

Глава Чечни Рамзан Кадыров посчитал, что заслужил «бессрочный и длинный отпуск» из-за того, что «засиделся» на своем рабочем месте. В своем Telegram-канале он опубликовал видео, в котором признался, что он хочет уйти вовремя, «пока не выгнали». Кадыров занимает пост главы чеченской республики уже 15 лет.

Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск. Надеюсь, что вы меня поддержите и поймете, — заявил Кадыров.

В видеопослании чеченский глава разоткровенничался, сказав о том, что он уже не молод.

Я уже старый, когда-то был молодым, неопытным. И сейчас остался неопытным, но молодость куда-то ушла. Постараемся вовремя уйти, — отметил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что Россия обладает настолько большим арсеналом военно-промышленного комплекса, что «ни одной державе и не снилось». Он сослался на слова президента РФ Владимира Путина, сказав, что российский ВПК опережает другие страны, являясь «беспрекословным лидером» на мировой арене.