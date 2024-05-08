«Куда только не назначали»: Цивилев ответил на слухи о назначении в кабмин Глава Кузбасса Цивилев заявил, что ему неизвестно о назначении в правительство

Фото: kremlin.ru

Сергей Цивилев

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что ему ничего не известно о своем назначении в правительство России. По его словам, которые приводит РИА Новости, к нему «все время прибегают с одним и тем же вопросом».

Меня куда только не назначали. Ко мне все время прибегают с одним и тем же вопросом. Я вот удивляюсь, я об этом не знаю, вы знаете. Я на сегодняшний момент ни о каком своем назначении не проинформирован, — заявил Цивилев.

Газета «Ведомости» писала, что Цивилев может оказаться в составе нового правительства страны. По информации издания, главу Кузбасса характеризуют как эффективного управленца, сумевшего разобраться в делах сложной с точки зрения бизнес-интересов Кемеровской области. Одним из признаков, указывающих на возможное назначение Цивилева, называется его встреча с президентом РФ Владимиром Путиным после выборов.

Ранее политолог Михаил Светов предположил, что глава правительства Михаил Мишустин сохранит свой пост после инаугурации Путина. Он отметил, что впервые в истории новой России кабинет министров соберут через утверждение в Совете Федерации и Госдуме. Эксперт добавил, что глава кабмина за последние четыре года справился с проблемами в виде пандемии и санкций и обеспечил функционирование экономики России в условиях СВО.