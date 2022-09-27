«Я кайфую»: Кадыров о санкциях Новой Зеландии Кадыров заявил, что он «кайфует» от введенных против него санкций

Фото: Социальные сети Рамзана Кадырова

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «кайфует» от введенных против него санкций. В своем Telegram-канале он прокомментировал решение Новой Зеландии, которая ввела санкции против 19 россиян, в том числе против него. По словам руководителя региона, он «немного подзабыл», где находится эта страна. Кадыров отметил, что там он не хранит свои активы и не держит армию. Он также призвал объявить 27 сентября «Международным днем санкций» против него.

И как вы собираетесь мне насолить? Вопрос риторический, я и так понимаю, что вы просто выслуживаетесь и шаркаете ножкой перед хозяином. Давайте так. Чтобы все страны могли дружно выслужиться перед США, объявите одновременно в один день самый жесткий пакет санкций против меня! <...>И я буду его отмечать, — написал Кадыров.

Он также отметил, что испытывает потрясающее чувство от того, что «выходца из чеченского села» боится огромная страна-агрессор (США) и ее союзники.

И они ничего не могут поделать с этим страхом, а только рисовать бумажки. Я не шучу: чем больше санкций, тем больше я кайфую, — резюмировал глава Чечни.

Ранее глава МИД Новой Зеландии Наная Махута заявила, что власти страны ввели санкции против 19 граждан России на фоне специальной военной операции на Украине. В их число попал Кадыров. По словам главы внешнеполитического ведомства, таким образом Веллингтон решил поддержать Киев.