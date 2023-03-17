«Я двумя руками за»: Останина о создании детских накопительных счетов Депутат ГД Останина поддержала законопроект о создании детских счетов из нефтегазовых доходов

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Нина Останина

Законопроект о создании детских счетов за счет дополнительных нефтегазовых доходов страны является правильной инициативой, направленной на улучшение жизни будущих поколений, считает глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. В разговоре с НСН парламентарий заявила, что «двумя руками за» данный проект.

Я двумя руками за! Доходы от природных ресурсов должны распределяться не по карманам отдельных олигархов из списка Forbes, а между всем населением, начиная от природной ренты до создания такого рода накопительных счетов для наших детишек, чтобы с момента рождения они были защищены. Это должна быть государственная политика, — заявила депутат.

По словам парламентария, законопроект вряд ли поддержат «Единая Россия» и правительство. Она пояснила, что ее ожидания основаны на многолетнем опыте. Останина предположила, что в ответ на инициативу последуют отговорки о едином государственном пособии, которые коснулись также женщин на ранних сроках беременности, и региональных мерах поддержки.

В России ранее предложили запустить новую социальную программу, согласно которой детям начнут оформлять накопительные счета с момента рождения. Счета должны будут финансироваться за счет дополнительных нефтегазовых доходов страны, которые аккумулируются в Фонде национального благосостояния.