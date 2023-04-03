«Я что-то неправильно понял?»: Клишас удивился идее запретить работу МУС Клишас: ответственность за исполнение санкций в России предложили ввести год назад

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Ответственность за исполнение санкций ограничительных мер против России уже предложили внести год назад, поправку в УК РФ так и не приняли, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Так в своем Telegram-канале он отреагировал на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете антироссийской деятельности Международного уголовного суда в РФ.

В Госдуме собираются наказывать за призывы исполнять решения международных организаций против России? Может быть, я что-то неправильно понял в этой новости? В 2022 году в Думу была внесена поправка в Уголовный кодекс, ответственность за исполнение ограничительных мер против России. <...> Поправка до сих пор не рассмотрена, при наличии положительного заключения Верховного суда, — написал он.

17 марта МУС в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Основанием для возбуждения дела послужили сведения о «незаконном перемещении детей» с Украины в Россию.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что арест Путина по ордеру МУС будет равносилен объявлению войны. По его словам, западные лидеры должны понимать последствия такого шага, тем более что сам МУС не отражает волю всего человечества и не имеет оснований судить государства, которые к нему не присоединились.