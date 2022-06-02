«Я была уверена, что уже там»: Захарова о попадании под санкции США Представитель МИД Захарова прокомментировала свое попадание в санкционный список США

Фото: MFA Russia/via Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Представитель МИД Мария Захарова в беседе с NEWS.RU прокомментировала занесение своей персоны в санкционные списки США. Дипломат призналась, что для нее это стало неожиданностью, поскольку была уверена, что находится под ограничениями Соединенных Штатов уже давно.

Я была уверена, что уже нахожусь в санкционных списках, а оказалось, что меня внесли только накануне. Визы уже какой год не выдавали нормально, — сказала Захарова.

Дипломат добавила, что такое решение Минфина США никак не отразится на ее жизни, «и тем более, не принесет никакого выигрыша американским властям».

Счетов зарубежных или чего-то подобного у меня нет, недвижимости тоже. Какой-то очередной перфоманс «партнеров», — заключила представитель МИД.

Накануне Минфин США включил Марию Захарову в санкционный список. В нем также оказались министр строительства Ирек Файзуллин, заместитель председателя правительства Дмитрий Григоренко, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр транспорта Виталий Савельев и еще 12 человек.