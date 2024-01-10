Взятка от священника: за что судят полковников ФСБ, связь с Захарченко Двух полковников ФСБ судят за взятку в 20 млн рублей от католического священника

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Военное следствие предъявило обвинения двум полковникам ФСБ в даче крупной взятки. Что совершили офицеры, сколько денег они получили, как деле замешан католический священник и при чем тут осужденный полковник МВД Дмитрий Захарченко?

За что судят полковников ФСБ

По данным ТАСС, следствие выявило, что полковники Федеральной службы безопасности Евгений Лобанов и Денис Карманов получили взятку в особо крупном размере от католического священника. Им предъявлены обвинения по ч. 6 ст. 290 УК РФ.

По данным следствия, что настоятель храма Святого Людовика, который расположен в Москве на ул. Малой Лубянке, передавал им деньги с марта по октябрь 2023 года — в обмен ему обещали помощь в получении нужного решения в арбитражном суде.

ТАСС не приводит имени настоятеля-взяточника. На сайте прихода Святого Людовика Французского в Москве указано, что настоятелем храма является священник Вячеслав Горохов. В каком деле предлагали помощь правоохранители, неизвестно.

Сколько денег получили полковники от священника

Общая сумма, полученная незаконным путем, оценивается почти в 20 млн рублей. Часть этих денег была обнаружена у Лобанова и Карманова по месту жительства.

Откуда такие средства у настоятеля католического храма, не сообщается.

Лобанов и Карманов были задержаны в Москве в конце октября 2023 года.

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Как полковников пытаются оправдать

Обвиняемые признали свою вину, однако вместе со своими адвокатами требуют переквалификации дела на более мягкую статью.

«[Лобанов и Карманов] вину полностью признали, но не согласились с квалификацией вменяемой им статьей УК РФ. Настаивают, что их действия следует квалифицировать как мошенничество (ст. 159 УК РФ)», — указано в материалах судебного дела.

По версии обвиняемых, у них не было возможности повлиять на результаты разбирательства по арбитражному делу, и они полгода обманывали настоятеля, обещая некие результаты.

В случае признания виновными по ст. 159 УК РФ им грозит от 2 до 10 лет лишения свободы (в случае, если мошенничество будет признано совершенным группой лиц в особо крупном размере). В то же время в рамках обвинения по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное группой лиц с использованием служебного положения) Лобанову и Карманову грозит от 8 до 15 лет.

При чем здесь «золотой полковник» Дмитрий Захарченко

Имя Евгения Лобанова фигурировало в деле «золотого полковника» МВД Дмитрия Захарченко, который в 2019 году был осужден по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию. Его привлекали в качестве свидетеля — Лобанов рассказал, что «пересекался по службе» с Захарченко, и признал, что близко дружил другим полковником ФСБ Дмитрием Сениным, предполагаемым сообщником Захарченко.

Как пишет РБК, в ФСБ Лобанов работал в управлении «М», которое контролировало кадровую политику МВД и реализацию оперативных мероприятий госбезопасности в отношении сотрудников ведомства.

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