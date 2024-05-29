«Вызывает много вопросов»: сенатор оценил слова Эрдогана о «смерти» ООН Сенатор Цеков: ООН вызывает много вопросов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реджеп Тайип Эрдоган

ООН вызывает много вопросов, но в нее входят страны с разными взглядами на происходящее, заявил член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что сложно ожидать в такой ситуации единого решения. Комментируя слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о «смерти» ООН, сенатор выразил мнение, что умерло на самом деле такое государство, как США, которое поддерживает Израиль.

Конечно, ООН вызывает много вопросов, правильно подбираются критики, но, когда в Совет Безопасности ООН входят страны с разным взглядом на происходящее, сложно ожидать единого решения. Я считаю, что на самом деле умерла не ООН, а умерло такое государство, как США, которое поддерживает Израиль и все происходящие в Газе события, — пояснил Цеков.

Как уточнил сенатор, нужно объективно оценивать способности и возможности ООН. Он напомнил, что в организацию входят те страны, которые поддерживают Тель-Авив. В связи с этим сложно ожидать прекращения огня между Газой и Израилем, добавил он.

Я думаю, нужно объективно оценивать возможности и способности ООН. ООН объединяет разные страны, которые поддерживают Израиль, в первую очередь это США. Ожидать, что такие страны будут способствовать прекращению огня между Израилем и Газой очень сложно, — уточнил Цеков.

Ранее Алжир и Словения запросили проведение заседания Совбеза ООН по ситуации в Рафахе в секторе Газа. Там проходит военная операция ЦАХАЛ, к которой армия обороны Израиля приступила 7 мая.