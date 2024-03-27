«Выводят Украину»: Захарова о позиции США по теракту в «Крокусе» Захарова назвал ангажированной позицию США по расследованию теракта в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мария Захарова

Россия расценивает позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» как ангажированную, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину.

Они сами себя разоблачили. Они (США — NEWS.ru.) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю, — заявила Захарова.

Дипломат отметила, что при отсутствии причастности Киева к теракту Вашингтон должен был заявить о необходимости расследования и предъявления фактов.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что США не планируют содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Он в очередной раз заявил, что ответственным за теракт в «Крокус Сити Холле» Вашингтон считает ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).

Комментируя отказ в содействии американской стороны, депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что данный шаг Вашингтона является бездумным и безответственным. По его словам, это разрушает взаимодействие спецслужб.