Россия расценивает позицию США по расследованию теракта в «Крокус Сити Холле» как ангажированную, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Вашингтон пытается «вывести из-под удара» Украину.
Они сами себя разоблачили. Они (США — NEWS.ru.) же начали кричать, не призывая к расследованию, а начали выводить из-под удара Украину. Очевидна их ангажированность и вовлеченность в эту историю, — заявила Захарова.
Дипломат отметила, что при отсутствии причастности Киева к теракту Вашингтон должен был заявить о необходимости расследования и предъявления фактов.
Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби ранее сообщил, что США не планируют содействовать России в сфере безопасности после теракта в «Крокус Сити Холле». Он в очередной раз заявил, что ответственным за теракт в «Крокус Сити Холле» Вашингтон считает ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).
Комментируя отказ в содействии американской стороны, депутат Госдумы Адальби Шхагошев заявил, что данный шаг Вашингтона является бездумным и безответственным. По его словам, это разрушает взаимодействие спецслужб.