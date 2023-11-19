Вывезенного из Мариуполя подростка передали сестре с Украины Львова-Белова: Богдан Ермохин воссоединился с сестрой с Украины в Минске

Богдану Ермохину, которого в 2022 году российские военные обнаружили безнадзорным в Мариуполе, помогли воссоединиться с сестрой с Украины, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в своем Telegram-канале. Ранее подросток по собственному согласию был устроен под опеку в российскую семью.

Вчера вечером Богдан вместе с доверенными лицами улетел в Минск, где встретился со своей двоюродной сестрой. Скоро они будут на Украине. Воссоединиться с родственницей захотел сам подросток, — говорится в сообщении.

Детский омбудсмен отметила, что российская и украинская стороны последовательно взаимодействовали друг с другом для безопасного пересечения границ и воссоединения родственников. Детали прорабатывались совместно с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, сотрудники аппаратов сопровождали Богдана из России в Белоруссию.