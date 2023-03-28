В России может появиться «белый» список артистов Депутаты из СР предложили создать «белый» список артистов, выступающих в зоне СВО

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Певец SHAMAN (Ярослав Дронов)

Российские артисты, выступающие в зоне проведения военной операции на Украине, должны быть занесены в отдельный «белый» список и награждены, считают депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду» Николай Бурляев и Дмитрий Гусев. Соответствующие предложения они направили в Минкульт и Минобороны страны, сообщает Baza. По их мнению, выступающие в Донбассе музыканты и актеры достойны званий «Заслуженный артист», «Народный артист» и других госнаград.

Помимо выступлений в зоне СВО, эсеры предложили награждать деятелей искусств, которые помогают собирать и передавать участникам боевых действий гуманитарную помощь и технические средства.

Артисты, музыканты и деятели культуры по зову сердца выступают в зоне проведения СВО. Многие на передовой поддерживают наших воинов, собирают и передают бойцам гуманитарную помощь и технические средства. <...> ООД «Культурный фронт России» ведет собственный «белый» реестр деятелей культуры, выезжающих в зону СВО. <...> Предлагаем вам совместно составить список деятелей культуры, наиболее достойных государственных наград, — говорится в обращениях к министру культуры Ольге Любимовой и главе Минобороны Сергею Шойгу.

Ранее журналист Антон Коробков-Землянский заявил, что певцу Валерию Меладзе следует четко обозначить свою позицию по российской спецоперации на Украине. По его словам, после резонансного корпоратива артиста в Дубае он задался вопросом, не идут ли деньги, заработанные Меладзе на вечеринках и концертах, на финансирование украинской армии.