«Выстрел в ногу»: Захарова пообещала Литве ответ за недружественные шаги Захарова: Россия ответит на недружественный шаг Литвы по запрету импорта

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Россия ответит на недружественное решение Литвы запретить из РФ импорт ряда сельскохозяйственных продуктов, сказала представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что шаги Вильнюса подобны «выстрелам в ногу». Заявление дипломата опубликовано на официальном сайте ведомства.

Подобные «выстрелы себе в ногу», если еще и способны снискать одобрение со стороны заокеанских покровителей Вильнюса, вряд ли окажут существенное воздействие на и без того фактически свернутое по его инициативе экономическое взаимодействие между нашими странами, — подчеркнула Захарова.

Дипломат добавила, что очередное решение литовских властей говорит об их настойчивом желании вести деструктивную линию торгово-экономических отношений с РФ. Захарова не исключила, что дело идет к полному разрыву.

Ранее представитель МИД РФ сказала, что Москва ответит на запрет властей Польши на передвижение по стране для российских дипломатов аналогичными мерами. По ее словам, действия Варшавы расцениваются как попытка осложнить работу российских дипломатов.

По ее словам, ограничения были введены в контексте предстоящих выборов в Европарламент. Таким образом, по ее мнению, коллективный Запад хочет поддержать выгодных США кандидатов и максимально задвинуть ненужных.