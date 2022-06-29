«Выставляют себя на посмешище»: Рябков о попытках США навредить России Замглавы МИД РФ: США делают из себя посмешище, пытаясь навредить Москве санкциями

Фото: Министерство иностранных дел РФ

Сергей Рябков

Маниакальное упрямство Вашингтона в попытках навредить Москве делает из США посмешище, серьезные люди так себя не ведут, считает заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков. Говоря о стабильности американской валюты, он добавил, что власти США «в некоторых аспектах давно уже рубят сук, на котором сидят».

В погоне за собственными фантомами, в маниакальном упрямстве навредить Москве они изобретают все новые и новые ограничения. Я думаю, что каждый такой шаг становится, если хотите, даже посмешищем. Потому что серьезные люди не могут себя так вести, — заявил Рябков.

Накануне Соединенные Штаты ввели очередные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Под запрет попал импорт российского золота в США. О рестрикциях в отношении драгметалла в ходе саммита G7 в Германии ранее объявили США, Великобритания, Канада и Япония.

Кроме того, 28 июня американские власти внесли в санкционные списке 57 граждан России, в них оказалась журналистка Тина Канделаки и экс-министр обороны РФ Анатолий Сердюков. Также в этих списках ряд российских компаний и их директора.