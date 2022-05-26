Высший совет ЛДПР рекомендовал избрать Слуцкого лидером партии

Леонид Слуцкий / Фото lslutsky.ru

Высший совет ЛДПР рекомендовал избрать лидером партии депутата Госдумы Леонида Слуцкого, пишет «Политсовет» со ссылкой на пресс-службу ЛДПР. Сообщается, что такое решение было принято после одобрения кандидатуры Слуцкого всеми региональными отделениями.

Высший совет ЛДПР 26 мая, руководствуясь позицией регионов, выражает поддержку Леониду Слуцкому на предстоящем внеочередном XXXIV съезде ЛДПР и рекомендует делегатам съезда включить его кандидатуру в бюллетень, — говорится в сообщении.

Ранее депутаты ЛДПР избрали Слуцкого новым лидером фракции в Государственной думе. Уточняется, что его кандидатура была избрана путем голосования. С 2011 года и до своей смерти фракцией руководил Владимир Жириновский, который скончался 6 апреля 2022 года.

Позднее губернатор Хабаровского края, один из претендентов на пост главы ЛДПР Михаил Дегтярев предложил на предстоящем съезде партии выдвинуть на пост председателя Слуцкого.