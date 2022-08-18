«Выросло целое поколение нацистов»: Кадыров об идеологии на Украине Кадыров: заявил, что Украину после развала СССР напичкали идеологией фашистов

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Украина с момента развала СССР была напичкана фашистской идеологией, что в итоге привело к трагедии, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. в Telegram-канале. По его словам, западное сообщество продолжает молчать на эту тему, даже те, кто больше всех пострадал от идеологии Третьего рейха.

Львиная доля телеканалов, а также интернет-пространство Украины буквально были напичканы фашистской идеологией с момента развала СССР. Кроме того, в детских садах, школах и иных учебных заведениях на протяжении многих лет шла беспрепятственная агитация гитлеровских ценностей. Выросло целое поколение нацистов, но никому до этого на Западе не было дела, — написал он.

Кадыров пришел к выводу, что нынешняя Украина – рассадник нацизма и фашизма, а Запад, в свою очередь, её покровитель.

Ранее Кадыров призвал украинцев воспрепятствовать странам Запада в разрушении их страны. Для этого, по его словам, необходимо избавиться от «президента-наркомана» Владимира Зеленского и выдворить всех бандеровцев. Глава Чечни подчеркнул, что планы западных стран конкретны: снабжать нацистов оружием, чтобы ежедневно проливалась кровь мирных жителей и бесконечно продолжался хаос.