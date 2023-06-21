Выпускник военного вуза подарил Путину свои часы Путин получил наручные часы в подарок от военного летчика Мельникова на встрече в Кремле

Фото: kremlin

Владимир Путин во время встречи с выпускниками военных вузов

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с выпускниками военных вузов в ходе неформального общения пожаловался, что где-то оставил наручные часы, тогда военный летчик подполковник Илья Мельников подарил ему свои, пояснив, что они специальные, авиационные, с секундомером и гравировкой от боевых товарищей, передает ТАСС. После этого президент поблагодарил и обнял военного.

Они (часы) счастливые, у них большой налет, всегда они возвращались целыми, — отметил Мельников.

Ранее сообщалось, что жительница Бурятии хочет лично отблагодарить Путина за решение жилищного вопроса и подарить ему носки, которые она связала для главы государства. Она рассказала, что ищет встречи с лидером страны уже 13 лет, но пока получала от депутатов и министров только отписки.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подарил президенту России несколько плиток горького шоколада «Алёшка». Глава региона объяснил, что лакомство посвящено мальчику, который бегает к дороге встречать участвующих в спецоперации на Украине российских солдат.