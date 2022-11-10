Выплаты мобилизованным освободили от налога Госдума одобрила проект об отмене НДФЛ по выплатам для мобилизованных

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Подготовка мобилизационных граждан в западном военном округе

Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект об отмене НДФЛ по выплатам для мобилизованных, соответствующий документ был опубликован на сайте нижней палаты парламента. Кроме того, от налога освободили иное имущество мобилизованных и членов их семей.

В частности, от подоходного налога освобождаются суммы, полученные в результате реализации акций и облигаций российских организаций, инвестиционных паев, доходов в связи с прекращением обязательства по кредитному договору по основаниям, указанным в законе о кредитных каникулах для мобилизованных.

Минфин ранее подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан. Им предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Также ведомство рекомендует продлить срок предоставления налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по НДС), расчетов по страховым взносам и авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) и другой отчетности.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин планирует лично встретиться с россиянами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с поддержкой мобилизованных. Во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства обратил особое внимание на эту тему и отметил, что нужно напрямую ее обсуждать.