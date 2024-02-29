«Вынуждена выживать»: Пушков сравнил США с процветающей Россией Пушков: Россия находится на подъеме, а США вынуждены выживать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Алексей Пушков

Россия находится на подъеме, в то время как США, у которых $34 трлн государственного долга, вынуждены выживать, заявил журналистам сенатор Алексей Пушков. По его словам, выступление главы государства Владимира Путина с посланием Федеральному собранию показало, что РФ процветает, поскольку «находящиеся в сложном положении» страны не могут ставить таких задач, которые сформулировал Путин, передает корреспондент NEWS.ru из Гостиного двора.

Вот это ощущение подъема страны не может не ощущаться даже за пределами России. Потому что страна, которая находится в сложном положении, находится в полуизоляции, находится в трудном положении с точки зрения внешней торговли и выходов на внешние рынки и так далее, она не ставит таких задач, которые сейчас сформулировал Владимир Путин. Понимаете, она не может выделять такие средства на социальные цели, она должна выживать, и выживание становится главной задачей, — отметил Пушков.

По его словам, нет никакого впечатления, что РФ приходится выживать. Он добавил, что в стране действуют масштабные программы социального, экономического, транспортного, энергетического развития, требующими выделения значительных средств, которыми Россия располагает.

Понимаете, она не может выделять такие средства на социальные цели, она должна выживать, и выживание становится главной задачей. Но сегодня же не было впечатления, что Россия выживает. Такое ощущение, что выживает, может быть, Америка, у которой $34 трлн государственного долга, а у нас масштабная программа социального, экономического, транспортного, энергетического и прочего развития, — заключил сенатор.

Обращение Владимира Путина к парламенту стало рекордным по продолжительности, его длительность составила 2 часа 6 минут. В ходе него глава государства сделал ряд важных заявлений, в том числе о запуске новых нацпроектов «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России», «Кадры» и «Экономика данных». Кроме того, Путин поручил продлить до 2030 года программу льготной семейной ипотеки, модернизировать налоговую систему, подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.