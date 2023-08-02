В Москве вынесен приговор членам банды Гагиева Члены банды киллера Гагиева получили сроки от 12 лет до пожизненного заключения

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Слушания по делу банды А.Гагиева в Московском окружном военном суде

Суд в Москве вынес приговоры членам банды Аслана Гагиева, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры РФ. 12 участников группировки Аслана Гагиева (Джако) приговорили к заключению в колонии на срок от 12 лет до пожизненного.

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 12 членов преступного сообществ. Суд приговорил 10 из них к лишению свободы на срок от 12 до 20 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев, еще двоих — к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима, — говорится в сообщении.

Было установлено, что с 2004 по 2014 год злоумышленники cовершили 37 убийств в Москве, Подмосковье и в Cеверной Осетии, а также покушения на убийства четырех человек, в том числе трeх полицейских, похитили двух граждан и незаконно лишили свободы еще однoго человека.

Ранее в Омске киллер обратился в полицию после того, как получил заказ от мужчины на убийство жены. 50-летний заместитель директора строительной компании разводился со своей 49-летней супругой и не хотел делить имущество, поэтому решил избавиться от жены. Наемник уже согласился на сделку, однако, получив миллион рублей за заказное убийство, передумал.