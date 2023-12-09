«Вымарать из общества»: Милонов назвал чайлдфри экстремизмом Депутат Милонов призвал признать чайлдфри экстремистским движением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Виталий Милонов

Движение чайлдфри (с англ. childfree — «свободный от детей») необходимо признать экстремистским и запретить по аналогии с ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена), заявил «Говорит Москва» зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталий Милонов. Он назвал идеологию ее противоестественной и призвал освободить от нее российское общество.

Парламентарий описал чайлдфри как движение, которое пропагандирует отказ от детей и нормализует эту практику. Кроме того, по его мнению, эта организация имеет свою философию и «экстремистские корни».

Поэтому движение чайлдфри и организации, пропагандирующие движение чайлдфри, конечно, должны быть запрещены, — сказал он.

Милонов подчеркнул, что ни он, ни государство не считают экстремистами отдельных людей, отказавшихся от решения иметь детей. При этом он добавил, что не считает за мужчин тех, кто сделал такой выбор. По его словам, «это противоестественная совершенно позиция потенциальных гомосексуалистов, либералов и веганов».

Движение чайлдфри должно быть вымарано из нашего общества. Раньше люди, которые принимали решение не иметь детей, делали это без всякого движения. Поскольку движение появляется, то появляется и пропаганда движения. Любое движение обязано себя как-то продвигать, рекламировать. А что будет пропагандировать движение чайлдфри? Только одно — свою главную задачу: «Жить без детей — хорошо». А любой мужик, который говорит, что жить без детей — хорошо, не мужик, а гомосек, — отрезал депутат.

Верховный суд России 30 ноября признал экстремистским международное общественное движение ЛГБТ и запретил его в России. Милонов, комментируя это решение, заявил, что организация нарушает право человека на неприкосновенность частной жизни. Депутат назвал большим заблуждением мнение, что эта структура имеет отношение к интимной жизни людей. Он уверен, что ее главная опасность заключается в формировании «радикальной левацкой повестки».