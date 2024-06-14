«Выход — рубль, вход — миллиард»: в ГД предложили правило для компаний Депутат Попов: вернувшиеся компании должны вносить деньги в фонд армии России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вернувшиеся в страну иностранные компании должны вносить в фонд армии России по миллиарду рублей, сообщил телеведущий, депутат Госдумы Евгений Попов в своем Telegram-канале. Таким образом он прокомментировал то, что Coca-Cola подала три заявки в Роспатент на регистрацию товарных знаков.

Coca-Cola снова регистрирует торговые знаки в России. Очевидно, подстилает соломку на случай скорого возвращения на рынок Руси. Предлагаю правило для ушедших компаний. Выход — рубль, вход — миллиард в фонд Содействия Армии России. «Абрамс», уничтоженный дроном с надписью Coca-Cola, — как покаянный пропуск обратно, — написал Попов.

В июне 2022 года компания Coca-Cola сообщила, что официально уходит из России. Тогда сообщалось, что производиться и продаваться напиток на территории страны больше не будет.

После того как бренд Coca-Cola ушел из России в санкционном порядке, объявления о продаже контрафактного брендированного напитка сразу появились в ряде регионов. Фальшивую газировку разливают в оригинальные бутылки, выдавая напиток за настоящий, однако некоторые продавцы открыто пишут, что поставляют «дубль» или «качественную реплику». Иногда об обмане можно узнать только из отзывов пользователей, которые жалуются на вкус напитка, неаккуратно приклеенные этикетки и несвойственную форму бутылок.