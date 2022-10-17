«Выглядит сомнительно»: Хинштейн об инициативе по призыву силовиков Депутат Госдумы Хинштейн заявил, что мобилизация росгвардейцев противоречит целям и задачам СВО

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем Telegram-канале заявил, что инициатива «Справедливой России» по мобилизации сотрудников Росгвардии, ФСО и других силовых ведомств выглядит сомнительно. По словам парламентария, росгвардейцы участвуют в военной операции с первого же дня.

Интересно, а депутаты из «Справедливой России» в курсе, что военнослужащие и сотрудники Росгвардии участвуют в СВО с первого же дня? Что они выполняют там крайне важные задачи, а нередко — принимают на себя основной удар? <...> На этом фоне предложение эсеров мобилизовывать росгвардейцев «в приоритетном порядке» выглядит, мягко говоря, сомнительно и впрямую противоречит целям и задачам СВО, — написал Хинштейн.

Ранее руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что считает необходимым призывать в рамках мобилизации силовиков. Предложенный им законопроект также предполагает отмену отсрочки для депутатов и сенаторов от призыва по мобилизации.

Сенатор от Крыма Сергей Цеков в беседе с NEWS.ru поддержал идею снять бронь от частичной мобилизации с депутатов Госдумы и представителей Совфеда. При этом отметил, что депутаты и члены Совета Федерации сами принимают решение и идут служить на фронт, такие примеры известны.