«Выглядит идиотски»: Путин оценил призывы Запада к переговорам по Украине Путин назвал лицемерными призывы Запада к переговорам по Украине

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Запад лицемерно призывает Россию к переговорам, при этом запрещая Украине вести их, заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с руководством Министерства иностранных дел РФ. По его словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, это «выглядит идиотски».

Пока же Запад игнорирует наши интересы и при этом, запрещая Киеву вести переговоры, все время лицемерно призывает нас к каким-то переговорам. Выглядит просто по-идиотски, — сказал президент.

Также Путин затронул тему конференции по Украине в Швейцарии. Саммит представляет собой еще одну уловку, чтобы «пустить дискуссию по ложному следу» и обозначить видимость легитимности киевских властей, заявил президент.

По его словам, на этом форуме не собираются обсуждать фундаментальные вопросы. Все сведется к демагогии и обвинениям в адрес России. Выход на мирное решение украинского конфликта без участия России и честного диалога с ней невозможен, подчеркнул глава государства.

При этом Путин назвал условия для начала переговоров. Для этого Украина должна полностью вывести свои войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По словам главы РФ, также Киев должен заявить об отсутствии планов вступить в НАТО.